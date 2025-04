Zwickau: Kunsthandwerker laden zum Blick hinter die Kulissen ein

Die Europäischen Tage des Kunsthandwerks finden vom 4. bis 6. April statt. Dann öffnen auch zwei Kunsthandwerker aus Zwickau ihre Werkstätten für Besucher. Doch weshalb sind sie die einzigen?

„Ich bin ein Augentier“, sagt Katja Hahmann. Sie schaue gern anderen Handwerkern zu – und dann dauere es nur Momente bis zur eigenen „Gedankenexplosion“ im Kopf. Das Ergebnis ist verblüffend und kann sich im Wortsinne sehen lassen. Möglich ist das am 5. und 6. April in der Schubertstraße 37 in Zwickau, wo sich in einem schlichten...