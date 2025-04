Zwickau: Kunstsammlungen schicken Max-Pechstein-Werke auf Reisen

Am Freitag, 28. März, wird eine Ausstellung in Rotterdam eröffnet. Nächste Station ist ab 19. Juli das Buchheim-Museum in Bernried.

Die Kunstsammlungen Zwickau Max-Pechstein-Museum schicken ihre Sammlung von Werken Max Pechsteins auf eine internationale Tournee. Die Ausstellung „Max Pechstein. Vision und Werk" startet am Freitag, 28. März, in der Kunsthalle „Kunsthal Rotterdam" und wird ab 19. Juli im Buchheim-Museum in Bernried zu sehen sein.