Zwickau: Kunstverein bereitet letzte Ausstellung für dieses Jahr vor

Zwickau
Eröffnung ist am 13. November im Robert-Schumann-Konservatorium.
Die in diesem Jahr letzte Ausstellung des Zwickauer Kunst- und Kulturvereins zeigt Bilder von Ursula Schachschneider aus Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen). Sie hat ein Kunststudium mit Schwerpunkt Malerei abgeschlossen. Die Künstlerin liebt Farben, die sie auf der Bildfläche in Farbfelder unterteilt, sagt Renate Lang vom Kunstverein. Seit mehr...
