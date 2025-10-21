„Zwickau lacht!“: Neues Comedy-Format verspricht Spaß und gute Laune in der Sparetime-Bar

Zwickau
Besucher der Premiere erwartet am 30. Oktober ein Abend voller Humor. Derweil müssen die Betreiber des Objekts noch mit Brandschutzauflagen und bürokratischen Hürden kämpfen.
Zwickau bekommt eine neue Bühne für Humor: „Zwickau lacht“ heißt das frische Comedy-Format, das einmal im Monat die Region zum Lachen bringen will. Bei jeder Show erwarten die Besucher vier bis fünf Comedians, die zwei Stunden lang gute Laune versprechen. Bekannte Gesichter aus TV, „NightWash“ und Social Media treffen dabei auf...
