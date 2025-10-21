Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Zwickau lacht!“: Neues Comedy-Format verspricht Spaß und gute Laune in der Sparetime-Bar

Der Schauplatz von „Zwickau lacht“: Die Bühne der Sparetime-Bar in der Peter-Breuer-Straße.
Der Schauplatz von „Zwickau lacht“: Die Bühne der Sparetime-Bar in der Peter-Breuer-Straße. Bild: Thomas Croy
Der Schauplatz von „Zwickau lacht“: Die Bühne der Sparetime-Bar in der Peter-Breuer-Straße.
Der Schauplatz von „Zwickau lacht“: Die Bühne der Sparetime-Bar in der Peter-Breuer-Straße. Bild: Thomas Croy
Zwickau
„Zwickau lacht!“: Neues Comedy-Format verspricht Spaß und gute Laune in der Sparetime-Bar
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Besucher der Premiere erwartet am 30. Oktober ein Abend voller Humor. Derweil müssen die Betreiber des Objekts noch mit Brandschutzauflagen und bürokratischen Hürden kämpfen.

Zwickau bekommt eine neue Bühne für Humor: „Zwickau lacht" heißt das frische Comedy-Format, das einmal im Monat die Region zum Lachen bringen will. Bei jeder Show erwarten die Besucher vier bis fünf Comedians, die zwei Stunden lang gute Laune versprechen. Bekannte Gesichter aus TV, „NightWash" und Social Media treffen dabei auf...
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Blick vom Riesenrad auf den Rummel beim Herbstvolksfest im vergangenen Jahr. In diesem Jahr gibt es neue Attraktionen.
Rummelvergnügen, Modenacht-Glamour, Gartenbahntreffen, Bühnenshows und Kanonenschießen: Viel zu erleben gibt es am Wochenende im Landkreis Zwickau. „Freie Presse“ hat 13 Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
09.10.2025
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Der deutsch-türkische Comedian Cüneyt Akan aus Wiesbaden ist am Freitagabend im Alten Gasometer Zwickau zu erleben.
Ein Kultstar in Zwickau, Kirmesfeste, Kreativmarkt in Glauchau, eine Premiere im Theater: Eine Menge los ist am Wochenende im Landkreis Zwickau. Die „Freie Presse“ hat elf Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
12:40 Uhr
4 min.
Trotz Nachteil ihrer Freiluftbahn: Chemnitzer Eisschnellläufer wollen sich im Junioren-Weltcup beweisen
Mika Louise Brandt ist eines von vier Chemnitzer Nachwuchstalenten, das bei der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen in Inzell überzeugen konnte.
Auf dem Eisoval im heimischen Küchwald beginnt die Saison erst kommende Woche. Damit die Sportler des ECC trotzdem in den nächsten Monaten vorn mitmischen können, hat der Verein zuletzt viel getan.
Anika Zimny
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
Mehr Artikel