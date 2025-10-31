„Zwickau lacht“: Sparetime-Bar wird zur Comedy-Bühne

Zwickau
Auf der Zwickauer Kneipen- und Partymeile feierte am Donnerstag ein Comedy-Format Premiere, das fortan monatlich das Zwerchfell des Publikums kitzeln soll. Doch hielt der Auftakt, was er versprach?
Am Ende buchstabiert er seinen Namen. Denn: „Ich bin zu gut, um unbekannt zu sein.“ Diese Großfressigkeit kann schnell nach hinten losgehen, bei Passun tut sie es nicht. Doch der Reihe nach. Unter dem Titel „Zwickau lacht“ startete am Donnerstag in der Sparetime-Bar ein Comedy-Format, das sich bereits in anderen Städten etablierte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.