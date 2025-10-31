Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Passun präsentierte sich als „Vorzeige-Kanake“ aus Berlin.
Passun präsentierte sich als „Vorzeige-Kanake“ aus Berlin. Bild: Torsten Piontkowski
Passun präsentierte sich als „Vorzeige-Kanake“ aus Berlin.
Passun präsentierte sich als „Vorzeige-Kanake“ aus Berlin. Bild: Torsten Piontkowski
Zwickau
„Zwickau lacht“: Sparetime-Bar wird zur Comedy-Bühne
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Zwickauer Kneipen- und Partymeile feierte am Donnerstag ein Comedy-Format Premiere, das fortan monatlich das Zwerchfell des Publikums kitzeln soll. Doch hielt der Auftakt, was er versprach?

Am Ende buchstabiert er seinen Namen. Denn: „Ich bin zu gut, um unbekannt zu sein.“ Diese Großfressigkeit kann schnell nach hinten losgehen, bei Passun tut sie es nicht. Doch der Reihe nach. Unter dem Titel „Zwickau lacht“ startete am Donnerstag in der Sparetime-Bar ein Comedy-Format, das sich bereits in anderen Städten etablierte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
2 min.
„Zwickau lacht!“: Neues Comedy-Format verspricht Spaß und gute Laune in der Sparetime-Bar
Der Schauplatz von „Zwickau lacht“: Die Bühne der Sparetime-Bar in der Peter-Breuer-Straße.
Besucher der Premiere erwartet am 30. Oktober ein Abend voller Humor. Derweil müssen die Betreiber des Objekts noch mit Brandschutzauflagen und bürokratischen Hürden kämpfen.
Thomas Croy
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
17:57 Uhr
2 min.
Auto fährt in einen Fußgänger - vier Verletzte
Mehrere Rettungskräfte eilten zu dem Unfallort.
In Münsingen erfasst ein Auto einen Fußgänger. Die Polizei nennt einen möglichen Grund für den Vorfall. Was bisher bekannt ist.
12.10.2025
4 min.
Cüneyt Akan in Zwickau: Der Comedian gibt den „Drama-King“
Cüneyt Akan erwies sich im Alten Gasometer als charmanter Türkenversteher.
Mit seinem Programm ist der Comedian derzeit auf Tour. Im Alten Gasometer zeigte Cüneyt Akan, dass man nicht alles verstehen muss, was im Leben passiert.
Torsten Piontkowski
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel