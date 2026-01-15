Zwickau: Laufbahnen an Sportanlagen Neuplanitzer Schulen werden saniert

Der Sportplatz der Adam-Ries- und Fucikschule erhält einen neuen Kunststoffbelag. Die Sanierung soll 300.000 Euro kosten. Unfallgefahr besteht noch.

Der Kunststoffbelag des Sportplatzes der Adam-Ries- und Fucikschule wird erneuert. Der Bau- und Verkehrsausschuss des Zwickauer Stadtrates hat dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt. Die Stadt plant, 300.000 Euro dafür auszugeben. Laut Beschlussvorlage ist die Bahn in einem Zustand, der sicheres Laufen nicht mehr erlaubt....