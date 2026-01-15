MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickau: Laufbahnen an Sportanlagen Neuplanitzer Schulen werden saniert

Die Laufbahnen sind verschlissen und müssen erneuert werden.
Die Laufbahnen sind verschlissen und müssen erneuert werden. Bild: Ralph Köhler
Die Laufbahnen sind verschlissen und müssen erneuert werden.
Die Laufbahnen sind verschlissen und müssen erneuert werden. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Zwickau: Laufbahnen an Sportanlagen Neuplanitzer Schulen werden saniert
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sportplatz der Adam-Ries- und Fucikschule erhält einen neuen Kunststoffbelag. Die Sanierung soll 300.000 Euro kosten. Unfallgefahr besteht noch.

Der Kunststoffbelag des Sportplatzes der Adam-Ries- und Fucikschule wird erneuert. Der Bau- und Verkehrsausschuss des Zwickauer Stadtrates hat dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt. Die Stadt plant, 300.000 Euro dafür auszugeben. Laut Beschlussvorlage ist die Bahn in einem Zustand, der sicheres Laufen nicht mehr erlaubt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
20.12.2025
2 min.
Dünnschichtasphalt soll Zwickauer Straßen retten
Die Schilder „Straßenschäden“ sollen im Stadtgebiet von Zwickau seltener zu sehen sein.
Über eine Million Euro investiert die Stadt Zwickau für 16 Straßen in neue Fahrbahndecken. Eine Sanierung ist das jedoch nicht. Der neue Belag soll lediglich den Verfall der Straßen bremsen.
Frank Dörfelt
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
23.12.2025
1 min.
Laufbahn an Zwickauer Schulsportanlage wird saniert
Die Laufbahn in der Schulsportanlage in Neuplanitz soll saniert werden.
Die Laufbahn der Sportanlage Adam-Ries-Schule/Fucikoberschule wird nach 26 Jahren saniert. Ursache sind Bodensenkungen und Wurzeln.
Frank Dörfelt
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel