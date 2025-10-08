Zwickau: Lesung aus Arbeiten zum Thema „Schreib dich durch die Neunziger!“

Im Puppentheater lesen am 18. Oktober Autorinnen und Autoren aus Geschichten und Gedichten, die im Ergebnis von Schreib- und Erinnerungswerkstätten im Alten Gasometer entstanden sind.

Zwickau. Bei einer Lesung am Samstag, 18. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr im Zwickauer Puppentheater werden Ergebnisse von zwei Schreib- und Erinnerungswerkstätten unter dem Titel „Schreib Dich durch die Neunziger!“ zu hören sein, zu denen der Alte Gasometer im März eingeladen hatte. Wie der Verein Alter Gasometer mitteilt, werden die Autorinnen und Autoren selbst lesen.

Initiiert wurde das Projekt unter Leitung der Leipziger Schriftstellerin Constanze John, die mit ihren beiden Söhnen die Neunziger komplett in Zwickau erlebt hat, von den Leibniz-Instituten für Geschichte und Kultur des östlichen Europa in Leipzig und für Raumbezogene Sozialforschung in Erkner. Ein weiterer Kooperationspartner ist das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden. Finanziert wird das Projekt durch das Leibniz-Lab „Gesellschaftliche Umbrüche und Transformationen“.

Schreibkurs in Zwickau mit breitem Spektrum

Der Schreibkurs in Zwickau war einer von insgesamt fünf Kursen, die im ersten Halbjahr 2025 unter der Leitung von Schriftstellerinnen in Sachsen und Brandenburg stattfanden. Mit über 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter von Mitte 30 bis über 80 Jahren habe der Kurs in Zwickau dabei eine gewisse „Spitzenposition“ erreicht, heißt es vom Alten Gasometer. Entstanden sei ein überaus vielfältiges Spektrum an Geschichten und Gedichten. (mib)