Regionale Nachrichten und News
Die Polizei sicherte am Dienstagvormittag die Unfallstelle.
Die Polizei sicherte am Dienstagvormittag die Unfallstelle. Bild: Stefan Puchner/dpa/Archiv
Die Polizei sicherte am Dienstagvormittag die Unfallstelle.
Die Polizei sicherte am Dienstagvormittag die Unfallstelle. Bild: Stefan Puchner/dpa/Archiv
Zwickau
Zwickau: Lkw rammt zwei Autos
Von Sophia Kunkel
Am Dienstagvormittag hat ein Laster an einer Ampelkreuzung im Zwickauer Süden zwei Autos ineinandergeschoben. Es blieb bei Sachschaden.

Zwickau.

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat am Dienstagvormittag den Verkehr auf der B 93 auf der Schedewitzer Brücke in Zwickau behindert. Laut der Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Annekatrin Liebisch warteten gegen 10 Uhr ein 48-jähriger Fiat-Fahrer und ein 59-jähriger Skoda-Fahrer an der Ampelkreuzung zur Straße Am Krebsgraben auf Grün, als ein 54-jähriger Mercedes-Lkw-Fahrer die stehenden Fahrzeuge übersah und auf den Skoda auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf den vorausstehenden Fiat geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf etwa 23.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (kunk)

