Zwickau: Mann bezahlt mit gefälschtem Zwanziger

Erst als der Mann der Geschäft verlassen hatte, wurde der Verkäuferin klar, dass der Geldschein nicht echt ist.

Mit einem falschen 20-Euro-Schein hat ein Mann am Dienstag in einem Geschäft in Zwickau-Oberplanitz bezahlt. Darüber informiert die Polizei. Er hatte in einem Bekleidungsgeschäft Am Kreuzberg mehrere Kleidungsstücke ausgewählt. Ordnungsgemäß ging er damit zur Kasse und bezahlte mit Bargeld. Kurze Zeit später bemerkte die Verkäuferin...