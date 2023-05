Zwickau: Mann fährt Jugendlichen an - und kümmert sich nur um seinen Mercedes

Ein Unbekannter hat in Zwickau einen Jugendlichen angefahren, besorgt war er anschließend aber offenbar nur um sein Auto. Nach Angaben der Polizei wollte ein 15-Jähriger am Donnerstag gegen 12.45 Uhr die Werdauer Straße in Höhe der Polenzstraße überqueren. Er ging zwischen stehenden Fahrzeugen hindurch bis zur Straßenmitte. Plötzlich fuhr ein...