Zwickau: Mann wirft Steine gegen Bushaltestelle

Zwickau
Zwei Scheiben an einer Zwickauer Bushaltestelle zersplitterten nach Steinwürfen. Ein Verdächtiger ist ermittelt.
Zwei Scheiben an einer Bushaltestelle in Zwickau sind in der Nacht zum Freitag, 20. Februar, durch Steinwürfe zerstört worden. Über den Vorfall berichtete die Polizei. Ein 42-jähriger Mann aus der Ukraine hatte gegen 0.55 Uhr Steine auf die Haltestelle an der Alten Reichenbacher Straße geworfen. Er traf dabei mit den Steinen die Scheiben, die...
