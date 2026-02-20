MENÜ
Die Polizei ermittelte einen Mann in Zwickau, der eine Bushaltestelle beschädigt haben soll.
Die Polizei ermittelte einen Mann in Zwickau, der eine Bushaltestelle beschädigt haben soll.
Zwickau
Zwickau: Mann wirft Steine gegen Bushaltestelle
Von Lutz Kirchner
Zwei Scheiben an einer Zwickauer Bushaltestelle zersplitterten nach Steinwürfen. Ein Verdächtiger ist ermittelt.

Zwei Scheiben an einer Bushaltestelle in Zwickau sind in der Nacht zum Freitag, 20. Februar, durch Steinwürfe zerstört worden. Über den Vorfall berichtete die Polizei. Ein 42-jähriger Mann aus der Ukraine hatte gegen 0.55 Uhr Steine auf die Haltestelle an der Alten Reichenbacher Straße geworfen. Er traf dabei mit den Steinen die Scheiben, die...
