Zwickau-Marienthal: Cabriofahrer fährt entgegen der Einbahnstraße, verursacht Unfall und flüchtet

Auf der Kreuzung Mörickestraße/Antonstraße wurden am Dienstagabend ein Mercedes und ein Ford beschädigt.

Zwickau.

Ein weißes Cabriolet der Marke BMW oder Mercedes mit schwarzem Verdeck soll am Dienstagabend die Mörickestraße in Zwickau-Marienthal entgegen der Einbahnstraße befahren und dabei einen Verkehrsunfall verursacht haben. Wie die Polizei, die Zeugen sucht, am Mittwoch mitteilte, kollidierte das Cabrio gegen 21 Uhr an der Kreuzung zur Antonstraße mit dem Mercedes eines 36-jährigen, der die Mörikestraße in vorgeschriebener Fahrtrichtung befahren wollte. Außerdem wurde bei dem Unfall der Ford eines 28-Jährigen beschädigt, welcher auf der Antonstraße stadtauswärts fahren wollte. Der Unfallverursacher flüchtete mit dem weißen Cabrio. Hinweise erbittet das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 102. (mib)