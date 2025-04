Zwickau-Marienthal: WHZ und SVZ richten Kameras auf Verkehr

Der Verkehr auf der Marienthaler Straße wird Anfang April mit verschiedenen Kameras erfasst. Das soll langfristig anderen Städten zugute kommen.

Mit Kameraaugen soll in den ersten beiden Aprilwochen der Verkehr auf einem Teilstück der Marienthaler Straße in Zwickau beobachtet werden. Das teilte der Sprecher der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ), Sascha Vogelsang, mit. Demnach ist geplant, am 31. März zwischen Bernhardstraße und Jacobstraße Kameras zu montieren. Zudem sollen...