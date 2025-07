Zwickau: Markantes Eckhaus an der Dorotheenstraße kommt unter den Hammer

Für das etwa 1900 errichtete Gebäude wird ein neuer Eigentümer gesucht. In den 1990er Jahren war die Immobilie saniert worden.

Für das markante Eckhaus Dorotheenstraße 1 im Zwickauer Stadtteil Pölbitz wird ein neuer Eigentümer gesucht. Die Immobilie an der Ecke Leipziger Straße kommt am 27. August bei der Sommerauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen in Dresden unter den Hammer. Das Mindestgebot beträgt 199.000 Euro. Das um 1900 erbaute Wohn- und...