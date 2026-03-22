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Markus, Ferdinand und Anett Fieber aus Zwickau haben sich auf der Baufachmesse umgeschaut.
Markus, Ferdinand und Anett Fieber aus Zwickau haben sich auf der Baufachmesse umgeschaut. Foto:Ralf Wendland
Markus, Ferdinand und Anett Fieber aus Zwickau haben sich auf der Baufachmesse umgeschaut.
Markus, Ferdinand und Anett Fieber aus Zwickau haben sich auf der Baufachmesse umgeschaut. Foto:Ralf Wendland
Zwickau
Zwickau: Messe berät zu Neubau und Sanierung
Von Ralf Wendland
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Die Baufachmesse in Zwickau hat ein breites Spektrum abgedeckt – begonnen bei regionalen Handwerkern bis hin zu spezialisierten Architekten, die informiert und beraten haben.

Wo bekomme ich die beste Beratung für ein neues Dach? Wie lässt sich ein Eigenheim wirklich effizient heizen? Drei Tage lang war die 25. Baufachmesse Zwickau der zentrale Anlaufpunkt für alle, die in Westsachsen bauen, sanieren oder etwas verschönern wollen.
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