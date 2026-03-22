Zwickau: Messe berät zu Neubau und Sanierung

Zwickau
Die Baufachmesse in Zwickau hat ein breites Spektrum abgedeckt – begonnen bei regionalen Handwerkern bis hin zu spezialisierten Architekten, die informiert und beraten haben.
Wo bekomme ich die beste Beratung für ein neues Dach? Wie lässt sich ein Eigenheim wirklich effizient heizen? Drei Tage lang war die 25. Baufachmesse Zwickau der zentrale Anlaufpunkt für alle, die in Westsachsen bauen, sanieren oder etwas verschönern wollen.
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