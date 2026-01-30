MENÜ
Bild: Christof Heyden/Archiv
Zwickau
Zwickau: Modellbahnbörse und Musical
Redakteur
Von Jens Arnold
Ins Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ wird am Wochenende zu zwei Veranstaltungen eingeladen.

Zu zwei sehr unterschiedlichen Veranstaltungen wird am Wochenende in die „Neue Welt“ nach Zwickau eingeladen. Am Samstag findet die Modellbahnbörse Zwickau, eine Messe für Modellbahnen, Autos, Ü-Eier und mehr, statt. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit zum Kauf, Tausch und Verkauf von Modelleisenbahnen und Zubehör aller Hersteller...
