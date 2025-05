Zwickau: Mopedfahrer flüchtet nach Unfall

Die Polizei hofft auf Zeugen. Vermutet wird, dass es sich bei dem Zweirad um eine Simson handelt.

Zwickau.

Schätzungsweise 5000 Euro Sachschaden sind entstanden, weil ein Mopedfahrer in die Seitentür eines BMW gefahren ist. Darüber hat die Polizei informiert. Doch anstatt anzuhalten, ist der Zweiradfahrer davongefahren. Passiert ist der Unfall am Dienstag kurz vor 18 Uhr in Zwickau. Der 55-jährige BMW-Fahrer stand mit seinem Pkw auf der Straße am Strandbad und wollte auf die Äußere Zwickauer Straße abbiegen. Er hielt an der Einmündung zur Äußeren Zwickauer Straße, um nach vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmern zu schauen. In diesem Moment fuhr der Unbekannte mit seinem Moped in die rechte Fahrzeugseite des Autos. Laut dem Geschädigten könnte es sich um eine Simson gehandelt haben. Zeugentelefon: 0375 428102. (jarn)