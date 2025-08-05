Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Autofahrer, der eine Vollbremsung machen musste, soll sich bitte melden.
Der Autofahrer, der eine Vollbremsung machen musste, soll sich bitte melden. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H/stock.adobe.com
Der Autofahrer, der eine Vollbremsung machen musste, soll sich bitte melden.
Der Autofahrer, der eine Vollbremsung machen musste, soll sich bitte melden. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H/stock.adobe.com
Zwickau
Zwickau: Mopedfahrer versucht, vor der Polizei zu flüchten
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gesucht wird ein Autofahrer, der wegen dem Zweiradfahrer eine Vollbremsung machen musste.

Zwickau.

In Zwickau haben Polizisten einen Mopedfahrer nach einer Verfolgungsfahrt gestellt. Der 45-Jährige war am Montagabend auf der Osterweihstraße ohne Helm unterwegs und wollte sich der Kontrolle entziehen. An der Kreuzung Römerplatz/Osterweihstraße musste ein Autofahrer eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Mann stieg am Römerplatz vom Zweirad ab und flüchtete zu Fuß. Polizisten konnten ihn aber stellen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann den Roller an der Johannisstraße gestohlen hatte. Außerdem besaß er keine Fahrerlaubnis, und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Die Person, die mit ihrem Auto eine Vollbremsung machen musste, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (jarn)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.07.2025
2 min.
Crimmitschau: Motorradfahrer flüchtet mit bis zu 100 km/h vor der Polizei
Ein Motorradfahrer flüchtete mit bis zu 100 km/h vor der Polizei.
Der tatverdächtige 35-Jährige und sein Motorrad konnten gestellt werden. Er muss sich nun gleich wegen mehrerer Vergehen verantworten.
Jens Arnold
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
06:00 Uhr
4 min.
Starker Horror aus Plauen: Preisgekrönte Jugendbuch-Autorin Susan Kreller ersinnt finsteren Thriller
Susan Kreller und ihr Buch "Das Herz von Kamp-Cornell".
Niemand schreibt derzeit so berührend und nachvollziehbar aus der Perspektive Heranwachsender: Susann Kreller gelingt mit ihrem neuen Roman „Das Herz von Kamp-Cornell“ ein großes Lese-Ereignis.
Tim Hofmann
06:00 Uhr
6 min.
70. Geburtstag im Erzgebirge: Was macht Skilanglauf-Olympiasiegerin Barbara Petzold heute?
Das frühere Loipen-Ass aus Oberwiesenthal übt freudvoll in der Frauensportgruppe, werkelt im Garten und erzählt, wie es zum frühen Karriereende mit 26 gekommen ist.
Thomas Prenzel
05.08.2025
1 min.
Zwickau: Hoher Sachschaden nach versuchtem Einbruch bei Autohandel
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden.
Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.
Jens Arnold
Mehr Artikel