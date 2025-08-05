Zwickau: Mopedfahrer versucht, vor der Polizei zu flüchten

Gesucht wird ein Autofahrer, der wegen dem Zweiradfahrer eine Vollbremsung machen musste.
In Zwickau haben Polizisten einen Mopedfahrer nach einer Verfolgungsfahrt gestellt. Der 45-Jährige war am Montagabend auf der Osterweihstraße ohne Helm unterwegs und wollte sich der Kontrolle entziehen. An der Kreuzung Römerplatz/Osterweihstraße musste ein Autofahrer eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Mann stieg am Römerplatz vom Zweirad ab und flüchtete zu Fuß. Polizisten konnten ihn aber stellen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann den Roller an der Johannisstraße gestohlen hatte. Außerdem besaß er keine Fahrerlaubnis, und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Die Person, die mit ihrem Auto eine Vollbremsung machen musste, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (jarn)