Die Preistafel am Eingang zum Strandbad Planitz muss wohl zum Jahresende geändert werden. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Die Preistafel am Eingang zum Strandbad Planitz muss wohl zum Jahresende geändert werden. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Zwickau
Zwickau muss sparen: Eintritt in Bäder soll teurer werden
Von Frank Dörfelt
Die Haushaltslage der Stadt erfordert Mehreinnahmen, auch beim Freizeitsport. Wer schwimmen will, könnte bald mehr bezahlen. Das gilt aber nicht für alle Tarife.

Ab dem 1. Januar 2026 sollen die Eintrittspreise für Sportstätten und Bäder in Zwickau steigen – sowohl für Privatpersonen als auch für Vereine. Der Sportstättenbetrieb hat dem Stadtrat eine neue Entgeltordnung vorgelegt, über die am 23. Oktober entschieden werden soll. Die angespannte Haushaltslage der Stadt und das geplante...
