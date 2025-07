Zwickau: Neue Kinoreihe für Strick-, Stick- und Häkel-Begeisterte

Stricken und Filmgucken ist jetzt in Zwickau im „Astoria“ einmal im Monat möglich. Nach der Premiere gibt es am 7. Juli wieder das Strick-Kino. Wie es funktioniert, und was es zu sehen gibt.

Strick-Kinoabende sind ein neuer Trend, der durch Deutschland geht und auch in Zwickau angekommen ist. Stricken und Häkeln erleben einen echten Boom – auch bei jungen Leuten. Immer mehr greifen nach Stricknadeln und Wolle. Laut Branchenverband „Initiative Handarbeit" waren es 2021 noch 30 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, die zumindest...