Zwickau: „Neue Welt“ wird zu einem Spielparadies

Am Sonntag, 11. Februar, wird zum Kinderfasching eingeladen.

Zum Kinderfasching verwandelt sich das Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau in ein Spiel- und Unterhaltungsparadies. Das sagt Marlen Herter vom Veranstalter, der Kultour Z. Die Mädchen und Jungen erwarte auch in diesem Jahr wieder ein großes Fest mit allem, was dazu gehört: Kinderdisko, ein buntes Bühnenprogramm, musikalisch...