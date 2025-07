Zwickau-Niederplanitz: Unbekannte stehlen Räder von Landwirtschaftsanhänger

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwickau.

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls, dessen Opfer ein Landwirt in Zwickau-Niederplanitz war. Den Angaben vom Montag zufolge hatten sich Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, an mehreren Anhängern zu schaffen gemacht, die auf einem Feld an der Stenner Straße in Höhe der Straße Am Flugplatz abgestellt waren. Von einem Transportanhänger wurden dabei zwei Kompletträder und von einem Schneidwerkswagen eine Zapfwelle entwendet. Die Schadenshöhe betrage etwa 2600 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die am Wochenende im Bereich der Stenner Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428102 entgegen. (mib)