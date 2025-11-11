Zwickau: Öffentliches Gedenken zum Volkstrauertag

Zwickau
Das Zwickauer Bläsertrio umrahm die Veranstaltung musikalisch.
In Zwickau wird am Sonntag, 16. November, ab 11 Uhr, das öffentliche Gedenken zum Volkstrauertag auf dem Hauptfriedhof an der Crimmitschauer Straße würdevoll gestaltet. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Treffpunkt ist bereits 10.45 Uhr an der Trauerhalle. Die Begrüßung erfolgt durch Bürgermeisterin Silvia Queck in Vertretung der...
