Zwickau: Ortsunkundiger Autofahrer verliert in der Stadtmitte offenbar die Orientierung und fällt ein Straßenschild

Zwickau
An der Unfallstelle unweit der Vogtlandbahn-Endstation „Zwickau Zentrum“ gehen Fußweg und Fahrbahn ineinander über – 3000 Euro Sachschaden
Die Verkehrsraumgestaltung im Kreuzungsbereich von Innerer Schneeberger Straße und Klosterstraße in Zwickau ist am Dienstagvormittag einem ausweislich Kfz-Kennzeichen mutmaßlich ortsunkundigen Autofahrer zum Verhängnis geworden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.