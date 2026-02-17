MENÜ
  • Zwickau: Ortsunkundiger Autofahrer verliert in der Stadtmitte offenbar die Orientierung und fällt ein Straßenschild

Hier gibt es Arbeit für das städtische Tiefbauamt.
Hier gibt es Arbeit für das städtische Tiefbauamt. Bild: Torsten Kohlschein
Hier gibt es Arbeit für das städtische Tiefbauamt.
Hier gibt es Arbeit für das städtische Tiefbauamt. Bild: Torsten Kohlschein
Zwickau
Zwickau: Ortsunkundiger Autofahrer verliert in der Stadtmitte offenbar die Orientierung und fällt ein Straßenschild
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Unfallstelle unweit der Vogtlandbahn-Endstation „Zwickau Zentrum“ gehen Fußweg und Fahrbahn ineinander über – 3000 Euro Sachschaden

Die Verkehrsraumgestaltung im Kreuzungsbereich von Innerer Schneeberger Straße und Klosterstraße in Zwickau ist am Dienstagvormittag einem ausweislich Kfz-Kennzeichen mutmaßlich ortsunkundigen Autofahrer zum Verhängnis geworden.
