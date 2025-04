Zwickau: Partielle Sonnenfinsternis kann beobachtet werden

Die Schulsternwarte am Kranzbergweg lässt Interessierte durch die Teleskope schauen. Ab 11.30 Uhr ist am Samstag geöffnet.

Am Wochenende findet eine sichtbare partielle Sonnenfinsternis statt. Das Maximum der Verfinsterung wird in Zwickau mit einem Bedeckungsgrad von 13 Prozent um 12.17Uhr erwartet, sagt Monika Müller, die Vorsitzende des Fördervereins „Schulsternwarte Zwickau. Die Mitglieder des Fördervereines werden interessierten Gästen mit den an der...