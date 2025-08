Zwickau: Pflasterstein fliegt gegen Schaufenster von Juweliergeschäft

Laut Polizei hielt die Scheibe eines Geschäfts dem Angriff von Unbekannten in der Nacht zum Dienstag stand.

Zwickau.

Unbekannte haben versucht, die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts an der Straße Alter Steinweg in Zwickau mit einem Pflasterstein einzuschlagen. Die Tat hat sich laut Polizei in der Nacht zum Dienstag gegen Mitternacht ereignet. Wie Polizeisprecher Sebastian Schmidt weiter berichtet, splitterte die Scheibe im Trefferbereich, ging aber nicht zu Bruch. Der entstandene Sachschaden betrage circa 500 Euro. Um den oder die Täter ermitteln zu können, hofft die Polizei auf Zeugen, die in der fraglichen Zeit im genannten Bereich eine oder mehrere Personen gesehen haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428102 entgegen. (mib)