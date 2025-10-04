Zwickau-Planitz: Freiheitsstraße wird ab Frühjahr zur Großbaustelle

Zwickau
Saniert werden soll zunächst der Abschnitt zwischen Lengenfelder Straße und Uthmannstraße. Gebaut wird in zwei Abschnitten bis Ende 2027
Die Freiheitsstraße im Zwickauer Stadtteil Planitz soll ab dem Frühjahr 2026 zur Baustelle werden. Der Finanzausschuss des Stadtrates entscheidet auf seiner Sitzung am 7. Oktober über die Sanierung des Abschnittes zwischen Lengenfelder Straße und Uthmannstraße. Das Tiefbauamt Zwickau hält die Straße unter anderem durch diverse Aufgrabungen,...
