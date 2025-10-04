Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Abschnitt der Freiheitsstraße soll ab dem Frühjahr saniert werden. Bild: Ralf Wendland
Ein Abschnitt der Freiheitsstraße soll ab dem Frühjahr saniert werden. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickau-Planitz: Freiheitsstraße wird ab Frühjahr zur Großbaustelle
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Saniert werden soll zunächst der Abschnitt zwischen Lengenfelder Straße und Uthmannstraße. Gebaut wird in zwei Abschnitten bis Ende 2027

Die Freiheitsstraße im Zwickauer Stadtteil Planitz soll ab dem Frühjahr 2026 zur Baustelle werden. Der Finanzausschuss des Stadtrates entscheidet auf seiner Sitzung am 7. Oktober über die Sanierung des Abschnittes zwischen Lengenfelder Straße und Uthmannstraße. Das Tiefbauamt Zwickau hält die Straße unter anderem durch diverse Aufgrabungen,...
