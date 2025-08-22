Zwickau: Platane wegen Pilzbefalls entfernt

Der Baum auf dem Ostspiegel des Hauptmarktes soll im Winterhalbjahr durch einen neuen ersetzt werden.

Auf dem Ostspiegel des Hauptmarktes in Zwickau ist eine Platane entfernt worden. Aber warum war das notwendig? „An einem Exemplar wurde der Befall mit einem Schlauchpilz festgestellt. Dabei handelt es sich um die sogenannte Massariakrankheit. Der Pilz zerstört das Gewebe und schwächt so die Baumstruktur. Es kommt zum Absterben von Ästen“,...