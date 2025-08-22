Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Baumstamm war bereits vom Pilz durchzogen.
Der Baumstamm war bereits vom Pilz durchzogen.
Zwickau
Zwickau: Platane wegen Pilzbefalls entfernt
Redakteur
Von Jens Arnold
Der Baum auf dem Ostspiegel des Hauptmarktes soll im Winterhalbjahr durch einen neuen ersetzt werden.

Auf dem Ostspiegel des Hauptmarktes in Zwickau ist eine Platane entfernt worden. Aber warum war das notwendig? „An einem Exemplar wurde der Befall mit einem Schlauchpilz festgestellt. Dabei handelt es sich um die sogenannte Massariakrankheit. Der Pilz zerstört das Gewebe und schwächt so die Baumstruktur. Es kommt zum Absterben von Ästen“,...
