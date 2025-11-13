Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ertappte am Mittwoch in Zwickau und an der A 72 zahlreiche Temposünder.
Die Polizei ertappte am Mittwoch in Zwickau und an der A 72 zahlreiche Temposünder. Bild: Andreas Kretschel
Die Polizei ertappte am Mittwoch in Zwickau und an der A 72 zahlreiche Temposünder.
Die Polizei ertappte am Mittwoch in Zwickau und an der A 72 zahlreiche Temposünder. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Zwickau: Polizei blitzt Mann innerorts mit 119 Stundenkilometern
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei zwei Tempokontrollen an der A 72 und auf der Reichenbacher Straße gab es nur wenige Eilige, zwei Fahrer werden aber wohl monatelang den Führerschein abgeben müssen.

Zwickau, Hartenstein.

Zwei sowie drei Monate Fahrverbot drohen zwei Autofahrern, die am Mittwoch auf der A 72 und auf der Reichenbacher Straße geblitzt wurden. Laut Christina Friedrich von der Zwickauer Polizeidirektion fuhren morgens auf der A 72 zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Hartenstein 36 von 2026 Fahrzeugen zu schnell. Bei erlaubtem Tempo 120 war der rücksichtsloseste Fahrer mit 189 km/h unterwegs. Am Nachmittag fuhren stadtauswärts auf Höhe des Zwickauer Flugplatzes 2237 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei, 83 Fahrende waren zu schnell. Ein Opel-Fahrer fuhr 119 km/h und sieht nun einem Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkten und drei Monate Fahrverbot entgegen. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
1 min.
Tempokontrolle auf der B 173 am Flugplatz in Zwickau: „Spitzenreiter“ war 53 km/h zu schnell
Die Polizei hat die Geschwindigkeit auf der B 173 in Zwickau kontrolliert.
Rund 1600 Fahrzeuge haben die Messstelle am Montag passiert. Wie vielen Autofahrern droht nun ein Verwarn- oder Bußgeld?
Holger Frenzel
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
16:15 Uhr
1 min.
Frankenberg: Fuß vom Gas vor dem Bildungszentrum
Vor dem Bildungszentrum wurde nun die Höchstgeschwindigkeit begrenzt.
Eltern fordern es schon lange. Nun konnte es die Kommune umsetzen: Autofahrer müssen in der Max-Kästner-Straße ab sofort langsamer sein.
Ingolf Rosendahl
16:12 Uhr
2 min.
Verbraucher bestellen nur etwas mehr Pakete
Ein Paketbote von GLS bei der Arbeit.
Ob gelbrot, blau oder rot, ob DHL, GLS oder DPD: Die Transporter von Paketdienstleistern sind im Straßenbild stark präsent. Die Branche ist in den Corona-Jahren stark gewachsen. Und heute?
18.10.2025
1 min.
Kaputte Ampel oder Unachtsamkeit? 60.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß an Autobahn-Anschlussstelle Hartenstein
An der Anschlussstelle Hartenstein sind zwei Transporter zusammengestoßen.
Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls an der A-72-Auffahrt. Was bisher dazu bekannt ist.
Holger Weiß
Mehr Artikel