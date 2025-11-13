Zwickau: Polizei blitzt Mann innerorts mit 119 Stundenkilometern

Bei zwei Tempokontrollen an der A 72 und auf der Reichenbacher Straße gab es nur wenige Eilige, zwei Fahrer werden aber wohl monatelang den Führerschein abgeben müssen.

Zwickau, Hartenstein.

Zwei sowie drei Monate Fahrverbot drohen zwei Autofahrern, die am Mittwoch auf der A 72 und auf der Reichenbacher Straße geblitzt wurden. Laut Christina Friedrich von der Zwickauer Polizeidirektion fuhren morgens auf der A 72 zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Hartenstein 36 von 2026 Fahrzeugen zu schnell. Bei erlaubtem Tempo 120 war der rücksichtsloseste Fahrer mit 189 km/h unterwegs. Am Nachmittag fuhren stadtauswärts auf Höhe des Zwickauer Flugplatzes 2237 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei, 83 Fahrende waren zu schnell. Ein Opel-Fahrer fuhr 119 km/h und sieht nun einem Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkten und drei Monate Fahrverbot entgegen. (kru)