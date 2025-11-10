Zwickau: Polizei ermittelt nach sexuellem Übergriff

Die 25-jährige Geschädigte hat eine Täterbeschreibung abgegeben.

Zwickau.

Die Polizei ermittelt zu einem sexuellen Übergriff. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war eine 25-Jährige am Sonntag kurz nach 21 Uhr auf der Römerstraße in Richtung Moritzstraße unterwegs. Auf Höhe des Hauses 21 näherte sich ein unbekannter Mann. Nachdem er bereits an ihr vorbeigegangen war, griff er die Frau, drückte sie gegen eine Hauswand und berührte sie unsittlich. Als sie sich wehrte, ließ er von ihr ab und entfernte sich in Richtung Bosestraße. Die Frau beschrieb den Mann als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, 20 bis 30 Jahren alt, schlank. Er trug einen schwarzen Vollbart und hatte eine Kapuze auf. Zeugen sollen sich unter Ruf 0375 428102 melden. (jarn)