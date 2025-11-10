Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen zu einem sexuellen Übergriff melden.
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen zu einem sexuellen Übergriff melden. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen zu einem sexuellen Übergriff melden.
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen zu einem sexuellen Übergriff melden. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Zwickau
Zwickau: Polizei ermittelt nach sexuellem Übergriff
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 25-jährige Geschädigte hat eine Täterbeschreibung abgegeben.

Zwickau.

Die Polizei ermittelt zu einem sexuellen Übergriff. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war eine 25-Jährige am Sonntag kurz nach 21 Uhr auf der Römerstraße in Richtung Moritzstraße unterwegs. Auf Höhe des Hauses 21 näherte sich ein unbekannter Mann. Nachdem er bereits an ihr vorbeigegangen war, griff er die Frau, drückte sie gegen eine Hauswand und berührte sie unsittlich. Als sie sich wehrte, ließ er von ihr ab und entfernte sich in Richtung Bosestraße. Die Frau beschrieb den Mann als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, 20 bis 30 Jahren alt, schlank. Er trug einen schwarzen Vollbart und hatte eine Kapuze auf. Zeugen sollen sich unter Ruf 0375 428102 melden. (jarn)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
22.10.2025
1 min.
Plauen: Vier Zweiräder bei Einbruch gestohlen
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden.
Die Polizei hofft, dass es Zeugen zu dem Diebstahl gibt.
Jens Arnold
07.11.2025
2 min.
Zwickau: Drei Jugendliche „kaufen“ vier Fische ohne zu bezahlen
Die Polizei hofft, dass Zeugen Hinweise zu zwei gesuchten Tatverdächtigen geben können. F
Passiert ist das am Donnerstag in einem Baumarkt. Ein gestellter Tatverdächtiger drohte mit einem Messer. Zwei Personen werden noch gesucht.
Jens Arnold
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel