Zwickau: Polizei fasst Verdächtigen nach Raub auf offener Straße

Nachdem ein 17-Jähriger am Georgenplatz einen 20-Jährigen um 110 Euro gebracht hatte, flüchtete er Richtung Rummel. Dort fasste ihn die Polizei.

Zwickau.

Die Polizei hat nach einem Raub in der Zwickauer Innenstadt am Sonntagabend einen Tatverdächtigen wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt festgesetzt. Wie der Sprecher der Zwickauer Polizeidirektion Sebastian Schmidt mitteilte, war ein 20-Jähriger am Sonntag gegen 20.45 Uhr zu Fuß auf dem Georgenplatz unterwegs. Ein 17-Jähriger drückte ihn unvermittelt gegen eine Hauswand und forderte mit erhobener Faust die Herausgabe von Bargeld. Der Tatverdächtige griff in der Folge in die Tasche des 20-Jährigen und nahm daraus Bargeld im Wert von 110 Euro. Anschließend flüchtete jener in Richtung des Rummels auf dem Platz der Völkerfreundschaft und wurde dort durch Beamte gestellt und vorübergehend festgenommen. (kru)