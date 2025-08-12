Zwickau: „Projekt 46“ zeigt Ausstellung zum Thema „Reisen für Menschen mit Pflegebedarf“

Eröffnung ist am Samstag, 16. August. Bis Monatsende kann die Schau kostenlos besichtigt werden.

Eine Fotoausstellung des Vereins „Urlaub & Pflege“, der Urlaubsreisen für pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderung und deren pflegende Angehörige organisiert und begleitet, wird ab 16. bis zum 31. August im Zwickauer „Projekt 46“, Hauptstraße 46, gezeigt. Die Idee für die Ausstellung wurde bei einem Ideenwettbewerb im...