Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickau: Projektmanager für den Masterplan Region Chemnitz/Südwestsachsen eingesetzt

Matthias Lißke soll den Masterplan für die Region mit Leben füllen.
Matthias Lißke soll den Masterplan für die Region mit Leben füllen. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Matthias Lißke soll den Masterplan für die Region mit Leben füllen.
Matthias Lißke soll den Masterplan für die Region mit Leben füllen. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Zwickau
Zwickau: Projektmanager für den Masterplan Region Chemnitz/Südwestsachsen eingesetzt
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Matthias Lißke hat seine Arbeit, die direkt dem Büro des Zwickauer Landrates zugeordnet ist, aufgenommen. Lißke war über viele Jahre Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge.

Mit Matthias Lißke hat der neue Projektmanager für den Masterplan Region Chemnitz/Südwestsachsen im Landkreis Zwickau zu Monatsbeginn seine Arbeit aufgenommen. Das sagt Landkreissprecher Sebastian Brückner. Die Stelle ist beim Landkreis Zwickau angesiedelt und organisatorisch dem Büro des Landrates verortet. Das sei „ein deutliches Signal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
17.10.2025
2 min.
Hilfe für Region mit Automobil- und Zulieferindustrie: Wird Südwestsachsen bald stärker gefördert?
VW-Produkion in Zwickau.
Wird der Raum Chemnitz künftig ähnlich gefördert wie die vom Strukturwandel geprägten Kohlegebiete? In Dresden werden jetzt Weichen gestellt.
Oliver Hach
12:40 Uhr
2 min.
Deutschland Cup für Kahun und Kälble vorbei
Nach seinem Tor gegen Lettland verletzte sich Dominik Kahun (M.) und kann beim Deutschland Cup nicht mehr spielen.
Verletzungssorgen trüben den starken Auftakt der Eishockey-Männer beim Deutschland Cup. Angreifer Kahun und Verteidiger Kälble fallen für den Rest des Turniers aus. Bundestrainer Kreis reagiert.
29.09.2025
3 min.
Strukturwandel XXL in Werdau gestartet: Projektmanager soll Ideen für Zukunftskonzepte sammeln
Ministerin Kraushaar erläutert im Beisein der Landräte die Ziele des Masterplans.
Die Kreise in Südwestsachsen starten mit einem Masterplan in den Strukturwandel. Ein Projektmanager soll Konzepte bündeln – für neue Branchen, Fachkräftebindung und den gezielten Einsatz von KI.
Jochen Walther
Mehr Artikel