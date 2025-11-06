Zwickau: Projektmanager für den Masterplan Region Chemnitz/Südwestsachsen eingesetzt

Matthias Lißke hat seine Arbeit, die direkt dem Büro des Zwickauer Landrates zugeordnet ist, aufgenommen. Lißke war über viele Jahre Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge.

Mit Matthias Lißke hat der neue Projektmanager für den Masterplan Region Chemnitz/Südwestsachsen im Landkreis Zwickau zu Monatsbeginn seine Arbeit aufgenommen. Das sagt Landkreissprecher Sebastian Brückner. Die Stelle ist beim Landkreis Zwickau angesiedelt und organisatorisch dem Büro des Landrates verortet. Das sei „ein deutliches Signal...