Zwickau: Putzaktion im Stadtteil Eckersbach

Am Dienstag beginnen Mädchen und Jungen aus zwei Kindereinrichtungen damit, in der Umgebung Müll einzusammeln.

Das Kinder- und Begegnungshaus „Das GUT“ der Arbeiterwohlfahrt und das kommunale Kinder- und Jugendcafé „Atlantis“ starten am Dienstag, 13. Mai, mit dem Frühjahrsputz und durchstreifen dazu die Gebiete rund um ihre Einrichtungen in der Heisenberg- und Komarowstraße in Zwickau. Im Verlauf der Woche wird durch weitere Einrichtungen auch...