Zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer und ein Pkw kollidierten, musste die Polizei ausrücken. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling - stock.adobe.com
Zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer und ein Pkw kollidierten, musste die Polizei ausrücken. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling - stock.adobe.com
Zwickau
Zwickau: Radfahrer wird gegen Windschutzscheibe geschleudert
Redakteur
Von Jens Arnold
Der 23-Jährige blieb unverletzt. Passiert ist der Unfall am Sonntagabend.

Zwickau.

Ein Radfahrer ist am Sonntagabend in Zwickau angefahren worden und in der Folge gegen die Windschutzscheibe eines Pkw geprallt. Das sagte ein Polizeisprecher. Kurz nach 19 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Skoda auf der Leipziger Straße von der Altenburger Straße aus in Richtung Kolpingstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Kolpingstraße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer (23), der dem Skoda entgegenkam. Der Radfahrer wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Er wurde durch den Rettungsdienst untersucht, blieb aber unverletzt, heißt es. An Fahrrad und Pkw entstand Schaden in Höhe von insgesamt 3000 Euro. (jarn)

