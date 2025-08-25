Zwickau: Rätsel um Restaurant an Reichenbacher Straße ist gelöst

Neuer Name, neuer Pächter: Die Schließung des griechischen Lokals „Ypsilon“ Ende Juli hat auch Stammgäste überrascht. So geht es an der Reichenbacher Straße weiter.

Das Spekulieren über die Zukunft des seit Ende Juli geschlossenen Restaurants an der Reichenbacher Straße 32 hat ein Ende. Denn jetzt steht fest: Dort werden auch künftig Spezialitäten der griechischen Küche wie Gyros, Moussaka, Zaziki serviert. Nur unter einem neuen Namen: Aus dem Restaurant „Ypsilon“ (20. Buchstabe des griechischen...