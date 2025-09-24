Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Ratsschulbibliothek kommt vorübergehend im Verwaltungszentrum an der Werdauer Straße unter.
Die Ratsschulbibliothek kommt vorübergehend im Verwaltungszentrum an der Werdauer Straße unter. Bild: M. Dudacy/Archiv
Die Ratsschulbibliothek kommt vorübergehend im Verwaltungszentrum an der Werdauer Straße unter.
Die Ratsschulbibliothek kommt vorübergehend im Verwaltungszentrum an der Werdauer Straße unter. Bild: M. Dudacy/Archiv
Zwickau
Zwickau: Ratsschulbibliothek öffnet vorübergehend in der Kaserne
Von Konrad Rüdiger
Im Verwaltungszentrum Werdauer Straße 62 können Regionalforscher, Wissenschaftler und Interessierte ab dem 1. Oktober wieder den historischen und neuen Bestand nutzen.

Die Zwickauer Ratsschulbibliothek ist nach halbjähriger Schließung in ihrem Interim in der Kaserne an der Werdauer Straße angekommen. Am Mittwoch, 1. Oktober wird mit geladenen Gästen im Verwaltungszentrum die Wiedereröffnung im Übergangsquartier gefeiert. Das teilte Dirk Häuser von der Pressestelle der Zwickauer Stadtverwaltung mit.
