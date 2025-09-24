Zwickau: Ratsschulbibliothek öffnet vorübergehend in der Kaserne

Im Verwaltungszentrum Werdauer Straße 62 können Regionalforscher, Wissenschaftler und Interessierte ab dem 1. Oktober wieder den historischen und neuen Bestand nutzen.

Die Zwickauer Ratsschulbibliothek ist nach halbjähriger Schließung in ihrem Interim in der Kaserne an der Werdauer Straße angekommen. Am Mittwoch, 1. Oktober wird mit geladenen Gästen im Verwaltungszentrum die Wiedereröffnung im Übergangsquartier gefeiert. Das teilte Dirk Häuser von der Pressestelle der Zwickauer Stadtverwaltung mit.