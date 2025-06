Zwickau: Raub in Apotheke – Mann hat ein Messer dabei

Der Tatverdächtige konnte später gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen sehr hohen Wert.

Zwickau.

Bei einem Raub mit einem Messer hat ein Mann in einer Apotheke in Zwickau mehrere Medikamente erbeutet. Das sagte Karolin Hemp von der Polizeidirektion Zwickau. Passiert ist der Raub bereits am Donnerstagmittag. Ein 23-Jähriger forderte in einer Apotheke an der Bahnhofstraße von den beiden Angestellten das Medikament Oxicodon. Er hielt dabei ein Messer in der Hand, erhob es jedoch nicht, sagte Hemp. Bei Oxicodon handelt es sich um ein stark wirksames, synthetisches Opioid, das bei starken Schmerzen eingesetzt wird. Die Angestellten verweigerten die Herausgabe, woraufhin sich der Mann drei Packungen eines anderen Medikaments im Wert von rund 100 Euro griff und flüchtete.