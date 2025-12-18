Zwickau: Ressourcenschonende Sanierung der Plattenbauten in Neuplanitz

Die Wewobau setzt auf Nachhaltigkeit: Vor-Ort-Recycling reduziert den Lkw-Verkehr drastisch und senkt die Kosten. Bis 2028 sollen zwei Plattenbaublocks komplett umgebaut werden.

Torsten Täufel kann aufatmen: Der Abrissbagger und der Betonschredder haben ausgedient. Die erste Etappe des nächsten Modernisierungsprojekts der Wewobau in der Allendestraße im Zwickauer Stadtteil Neuplanitz ist abgeschlossen. „Bis Ende Oktober waren die Arbeiten fristgerecht beendet", sagte der Projektleiter. Die Häuser Allendestraße 2...