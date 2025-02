Zwickau: Sachschaden nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Der 41-jährige Fahrer ist mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen.

Zwickau.

Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro ist bei einem Unfall am Sonntag im Zwickauer Stadtteil Pöhlau entstanden. Das sagte Christina Friedrich von der Polizeidirektion. So kam es zu dem Unfall: Ein 41-Jähriger war kurz vor 17 Uhr mit seinem Audi auf der Pöhlauer Straße in Richtung Zwickau unterwegs. Kurz nach dem Abzweig Colombstraße kam er rechts vom Fahrbahnrand ab, fuhr in den Seitengraben und kam dort zum Stehen. Der Fahrer wurde medizinisch untersucht, blieb aber unverletzt, heißt es. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer einen Atemalkoholgehalt von 0,92 Promille hatte. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und erhält eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (jarn)