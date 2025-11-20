Zwickau: Sänger begeistert mit Liedern von Klassik bis Schlager

Rudy Giovannini gibt am Freitagnachmittag ein Konzert in der „Neuen Welt“.

Eine Show mit Schlagern, volkstümlicher Musik, schwungvollen und besinnlichen Liedern, Balladen, Walzern und klassischen Melodien erwartet die Besucher des Konzertes mit Rudy Giovannini am Freitag, 21. November, im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau. Giovannini wurde in Italien von Arrigo Pola unterrichtet, bei dem schon Luciano...