Zwickau: Sänger begeistert mit Liedern von Klassik bis Schlager

Zwickau
Rudy Giovannini gibt am Freitagnachmittag ein Konzert in der „Neuen Welt“.
Eine Show mit Schlagern, volkstümlicher Musik, schwungvollen und besinnlichen Liedern, Balladen, Walzern und klassischen Melodien erwartet die Besucher des Konzertes mit Rudy Giovannini am Freitag, 21. November, im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau. Giovannini wurde in Italien von Arrigo Pola unterrichtet, bei dem schon Luciano...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.