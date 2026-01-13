MENÜ
Alla Denysova „zaubert“ mit Sand.
Bild: Dimitry_Shakihn
Alla Denysova „zaubert“ mit Sand.
Bild: Dimitry_Shakihn
Zwickau
Zwickau: Sandbilder entstehen live vor Publikum
Redakteur
Von Jens Arnold
Die Veranstaltung findet am 10. Februar in der „Neuen Welt“ statt.

Hans Zimmer ist einer der bedeutendsten Filmkomponisten unserer Zeit. Seine epischen Klangwelten aus „Gladiator“, „Inception“, „The Lion King“ oder „Interstellar“ haben Kinogeschichte geschrieben. Jetzt werden seine unvergesslichen Melodien live erlebbar – in einer Show aus Musik und Sandkunst, zu der für den 10. Februar in das...
