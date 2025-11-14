Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Sanierung des Florian-Geyer-Weges soll in der kommenden Woche abgeschlossen werden.
Die Sanierung des Florian-Geyer-Weges soll in der kommenden Woche abgeschlossen werden. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Die Sanierung des Florian-Geyer-Weges soll in der kommenden Woche abgeschlossen werden.
Die Sanierung des Florian-Geyer-Weges soll in der kommenden Woche abgeschlossen werden. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Zwickau: Sanierung des Florian-Geyer-Weges kurz vor Abschluss
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vollsperrung kann bereits teilweise aufgehoben werden. Ab 21. November soll der Verkehr wieder uneingeschränkt rollen können.

Die Sanierung des Florian-Geyer-Weges zwischen Karl-Keil-Straße und Haus Nr. 19 – eine Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt Zwickau und der Wasserwerke – steht kurz vor Abschluss. Ab Freitag, 14. November, soll die Vollsperrung eingekürzt und der Florian-Geyer-Weg ab und inklusive Einmündung Martin-Hoop-Weg bis zum Bauende in Höhe Haus 19 für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
25.10.2025
3 min.
Achtung Baustelle: Diese Straßen in Zwickau sind gesperrt
Verkehrsteilnehmer müssen in Zwickau mit zahlreichen Einschränkungen rechnen.
Wegen zahlreicher Baustellen, vor allem in der Innenstadt, müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Die Großbaustelle Georgenplatz verlangt Kraftfahrern besondere Navigationskünste ab.
Thomas Croy
13:16 Uhr
2 min.
Wieder Zwischenfälle mit Toten im Gazastreifen
Die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas bleibt fragil. (Archivbild)
Laut einer von der Hamas kontrollierten Behörde sind seit Waffenruhe-Beginn 260 Menschen bei Angriffen Israels im Gazastreifen getötet worden. Nun soll es erneut Opfer bei Vorfällen gegeben haben.
13:16 Uhr
3 min.
Rekordpokalsieger Chemnitzer FC nimmt „verkappten Oberligisten“ sehr ernst
Der CFC, hier mit Maurizio Grimaldi (vorn) will auch beim Reichenbacher FC jubeln.
Der Chemnitzer FC muss im Achtelfinale des Sachsenpokals beim Sachsenligisten Reichenbacher FC auflaufen. Das Team von Chefcoach Benjamin Duda nimmt dieser Aufgabe sehr ernst.
Knut Berger
07.11.2025
2 min.
Zwickau: Umfrage zu Lärm in der Stadt
Auch Anwohner des Dr.-Friedrich-Rings sollen sich an der Umfrage beteiligen.
Bewohner von ausgewählten Straßenzügen sind aufgefordert, ihre Erfahrungen mitzuteilen. 2027 soll sich dann die nächste Runde der Lärmaktionsplanung anschließen, heißt es.
Jens Arnold
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
Mehr Artikel