Zwickau: Sanierung des Florian-Geyer-Weges kurz vor Abschluss

Die Vollsperrung kann bereits teilweise aufgehoben werden. Ab 21. November soll der Verkehr wieder uneingeschränkt rollen können.

Die Sanierung des Florian-Geyer-Weges zwischen Karl-Keil-Straße und Haus Nr. 19 – eine Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt Zwickau und der Wasserwerke – steht kurz vor Abschluss. Ab Freitag, 14. November, soll die Vollsperrung eingekürzt und der Florian-Geyer-Weg ab und inklusive Einmündung Martin-Hoop-Weg bis zum Bauende in Höhe Haus 19 für...