Autor Sascha Lange.
Autor Sascha Lange. Bild: Gert Mothes


Zwickau
Zwickau: Sascha Lange liest aus „Depeche Mode Live“
Ein Abend für Depeche-Mode-Fans: Sascha Lange präsentiert am 23. Januar im Alten Gasometer den dritten Band seiner Trilogie.

Zwickau.

Der Historiker Sascha Lange stellt am Freitag, 23. Januar, ab 20 Uhr im Alten Gasometer Zwickau Teil 3 seiner Depeche-Mode-Trilogie „Depeche Mode Live“ vor. Zuvor erschienen „Depeche Mode Monument“ und „Behind the Wall – Depeche Mode-Fankultur in der DDR“. Der Musiksammler und Grafikdesigner Dennis Burmeister und Sascha Lange haben unveröffentlichtes Material über Depeche Mode auf Tour zusammengetragen und Interviews mit Wegbegleitern der Band geführt. Damit liegt ein Buch vor, das das Wachsen der Synthie-Popband zwischen 1980 und 2023 aufzeigt. Die Lesung dauert laut Veranstalter rund 70 Minuten. Gezeigt werden Bilder und kurze Videos per Beamer. Eintrittskarten gibt es in den „Freie Presse“-Shops für 21,50 Euro. (gp)

Mehr Artikel