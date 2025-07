Zwickau: Schäden an Straßenentwässerung werden beseitigt

Die Bauarbeiten in der Marienthaler Straße beginnen am Montag, 28. Juli.

In der Marienthaler Straße in Zwickau werden in Höhe der Waldstraße Schäden an der Straßenentwässerung beseitigt werden. Die Arbeiten dafür beginnen am Montag, 28. Juli, heißt es aus dem Tiefbauamt der Stadtverwaltung, und werden sich voraussichtlich über einen Zeitraum von zwei Wochen hinziehen. In diesem Bereich war es zu einer...