Zwickau-Schedewitz: Hausruine an der Bahnstraße wird erneut zwangsversteigert

Immobilie wird mit einem Verkehrswert von einem Euro aufgerufen. Der Zustand lässt nur einen Abriss zu.

Das marode Mehrfamilienhaus in der Bahnstraße 34 in Zwickau-Schedewitz steht erneut zur Zwangsversteigerung. Die 1910 erbaute Immobilie kommt am 27. November vor dem Amtsgericht Zwickau unter den Hammer. Der Verkehrswert liegt bei 1 Euro. Laut Exposee lohnt sich eine Sanierung des Hauses, das im Inneren noch auf DDR-Standard ist, wirtschaftlich...