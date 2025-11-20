Zwickau: Schelmisches Duo Max und Moritz wird zu Musik

Zum Konzert wird für Sonntag, 23. November, ans Robert-Schumann-Konservatorium eingeladen.

Das dritte Konzert des Festivals „Kammer-Musik-Welten in Zwickau“ präsentiert eine Uraufführung des Zyklus „Max und Moritz“. Mit seiner Vertonung der sieben Streiche von „Max und Moritz“ hauchte Komponist Ralf Frank dem schelmischen Duo neues Leben ein. Die Musik, geschrieben für Kammerensembles von Trio bis Sextett, ist von Humor...