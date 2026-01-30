MENÜ
Oberbürgermeisterin Constance Arndt (rechts) vor dem Rathaus im Gespräch mit demonstrierenden Eltern, Erziehern und Kindern.
Für 2025 gibt es noch keine offizielle Geburtenzahl, laut OB Arndt liegt sie aber unter 500. Mehr als die Hälfte der 5698 Kita-Plätze wird demnach bald nicht mehr benötigt.
Die Kita an der Gutwasserstraße schließt. Die Stadt wird das Gebäude verkaufen.
Für 2025 gibt es noch keine offizielle Geburtenzahl, laut OB Arndt liegt sie aber unter 500. Mehr als die Hälfte der 5698 Kita-Plätze wird demnach bald nicht mehr benötigt.
Die Kita an der Gutwasserstraße schließt. Die Stadt wird das Gebäude verkaufen.
Zwickau schließt erste Kita und kündigt an: Jeder zweite Betreuungsplatz muss wegfallen
Von Michael Stellner
Die kleinste Kita Zwickaus an der Gutwasserstraße wird jetzt endgültig geschlossen. Das ist erst der Anfang. Aufgrund der Geburtenzahlen sind schon bald die Hälfte aller Kita-Plätze überflüssig.

Der Protest der Eltern, Erzieher und Kinder vor dem Zwickauer Rathaus hat sich längst in der Dunkelheit aufgelöst, als der Zwickauer Stadtrat nach zweistündiger Debatte die am Ende recht deutliche Entscheidung fällt: Die Kindertagesstätte an der Gutwasserstraße, Zwickaus kleinste Kita mit weniger als 30 Plätzen, muss das Zeitliche segnen....
