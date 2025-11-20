Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickau: Schon jetzt gibt’s Tickets für den Kinderfasching im Februar 2026 in der „Neuen Welt“

Der Zwickauer Kinderfasching in der „Neuen Welt“ findet am 15. Februar statt.
Der Zwickauer Kinderfasching in der „Neuen Welt“ findet am 15. Februar statt. Bild: ChristArt - Fotolia
Der Zwickauer Kinderfasching in der „Neuen Welt“ findet am 15. Februar statt.
Der Zwickauer Kinderfasching in der „Neuen Welt“ findet am 15. Februar statt. Bild: ChristArt - Fotolia
Zwickau
Zwickau: Schon jetzt gibt’s Tickets für den Kinderfasching im Februar 2026 in der „Neuen Welt“
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erneut werden Mitglieder der Donikkl-Crew für Stimmung sorgen, heißt es vom Veranstalter Kultour Z.

Der 11. 11. liegt wenige Tage zurück. Die Vorfreude auf den nächsten Fasching steigt nun von Tag zu Tag – besonders auch bei Kindern. Inzwischen steht fest: Das Zwickauer Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ verwandelt sich am 15. Februar 2026 ab 15 Uhr in ein Faschingsparadies für Mädchen und Jungen. Eingeladen wird schon jetzt zu einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
11.11.2025
1 min.
Zwickau: Öffentliches Gedenken zum Volkstrauertag
Das öffentliche Gedenken zum Volkstrauertag findet auf dem Hauptfriedhof statt.
Das Zwickauer Bläsertrio umrahm die Veranstaltung musikalisch.
Jens Arnold
20.11.2025
1 min.
Zwickau: Sänger begeistert mit Liedern von Klassik bis Schlager
Rudy Giovannini gibt am Freitagnachmittag ein Konzert in der „Neuen Welt“.
Jens Arnold
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
Mehr Artikel