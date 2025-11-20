Zwickau: Schon jetzt gibt’s Tickets für den Kinderfasching im Februar 2026 in der „Neuen Welt“

Zwickau
Erneut werden Mitglieder der Donikkl-Crew für Stimmung sorgen, heißt es vom Veranstalter Kultour Z.
Der 11. 11. liegt wenige Tage zurück. Die Vorfreude auf den nächsten Fasching steigt nun von Tag zu Tag – besonders auch bei Kindern. Inzwischen steht fest: Das Zwickauer Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ verwandelt sich am 15. Februar 2026 ab 15 Uhr in ein Faschingsparadies für Mädchen und Jungen. Eingeladen wird schon jetzt zu einer...
