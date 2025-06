Zwickau: Schranke beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Entstanden ist Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Zwickau.

Im Zwickauer Stadtteil Marienthal ist eine Schranke beschädigt worden. Passiert ist das im Zeitraum zwischen Donnerstag vergangener Woche und Dienstagmorgen an der Karl-Keil-Straße. Darüber hat jetzt Karolin Hemp von der zuständigen Polizeidirektion informiert. Die Schranke ist am Gehäuse beschädigt und anschließend verbogen worden, heißt es. Dadurch ist ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro entstanden, sagte die Polizeisprecherin. Nun werden Zeugen gesucht, denen im genannten Zeitraum möglicherweise Personen aufgefallen sind, die sich an der Schranke zu schaffen gemacht haben. Hinweise dazu werden im Polizeirevier in Zwickau – erreichbar unter der Telefonnummer 0375 428 102 – entgegengenommen. (jarn)